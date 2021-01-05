Политолог Суздальцев готов обратиться в СК РФ из-за планов его убийства белорусским КГБ
Политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев заявил, что готов обратиться в Следственный комитет РФ в связи с подготовкой его убийства белорусским КГБ. Об этом сообщает издание «Подъём».
Ранее бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар обнародовал аудиозаписи, в которых указывается на причастность спецслужб Белоруссии к убийству журналиста Павла Шеремета. По словам Макара, записи попали к нему в 2012 году от анонимных источников в КГБ Белоруссии. Бывший спецназовец передал материалы американским спецслужбам, благодаря чему якобы удалось избежать убийств экс-руководителя Минского СИЗО Олега Алкаева, бывшего командира спецназа Владимира Бородача, начальника отдела по борьбе с коррупцией МВД Белоруссии Вячеслава Дудкина и политолога Андрея Суздальцева.
По словам Суздальцева, он готов написать заявление в СК в случае серьёзных юридических оснований.
Кроме того, политолог заявил, что публичная реакция российских властей на предоставленные бывшим спецназовцем сведения повлияет на отношения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. При этом Суздальцев считает, что ситуация не отразится на отношениях России с самой республикой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru