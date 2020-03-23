Минск окропили святой водой с воздуха против COVID-19

Столицу Белоруссии окропили с воздуха святой водой в связи с пандемией коронавируса. Необычный крестный ход провел предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел.

Перед тем как подняться на борт вертолёта патриарший экзарх всея Беларуси, возглавил молебен, которые поётся «во время губительного поветрия» и совершил малое освящение воды в минском храме-памятнике во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.

Как информирует Белорусская православная церковь, с воздуха предстоятель и отец настоятель храма призвали Божие благословение на жителей республики. Они осенили столицу крестом-мощевиком и иконой Божией Матери Державной, а также окропили город святой водой, передает RT.

Митрополит Павел, комментируя ситуацию с COVID-19, отметил, что паника, вызванная коронавирусом, «притупляет разум» и пандемия смутила сердца многих граждан.

