Политолог Джаралла рассказал о целях устроивших теракт в Крыму диверсантов

Сход пяти вагонов грузового поезда под Симферополем — теракт, который совершила диверсионная группа, считает крымский политолог Владимир Джаралла. Об этом эксперт заявил в беседе с «Вечерней Москвой».

«К диверсии были причастны профессионалы, заложившие ночью взрывное устройство, которое во время взрыва и спровоцировало сход с рельсов пяти вагонов грузового поезда», — поделился Джаралла.

Политолог указал, что инцидент произошел в достаточно густонаселенной местности, и злоумышленники могли быть замечены. Кроме того, неслучайно была выбрана дата для диверсии: 18 мая отмечается День памяти жертв депортации народов Крыма.

«В былые времена в Крыму 18 мая проходили митинги и определенные мероприятия, связанные с этими событиями», — напомнил Джаралла.

Эксперт считает, что ЧП должно было не только припугнуть жителей региона, но и внести межнациональную рознь. По словам политолога, произошедшее вызвало гнев у крымчан.

При этом Джаралла усомнился в том, что инцидент серьезно повлияет на курортный сезон в Крыму: особых надежд на большой турпоток не возлагают.

