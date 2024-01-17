Полиэфирный завод загорелся под Ростовом

Очевидцы сообщают, что слышали мощный взрыв, после которого повалил черный дым. Информации о пострадавших пока нет. Причина пожара неизвестна.

По данным местных СМИ, завод открыли около полугода назад, он считается первым в России. Производство было включено в перечень «100 губернаторских инвестиционных проектов». 15 декабря в нем было 45 инвестпроектов на сумму 460,7 миллиарда рублей, пишет Telegram-канал Mash.

Ранее один из сотрудников склада маркетплейса Wildberries в Шушарах сразу после пожара 13 января признался, что это он его поджег, а затем удалил свой аккаунт, отмечает «Радиоточка НСН».

