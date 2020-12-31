Поклонская поддержала арест бывшего схимонаха Сергия

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что удивлена бездействием РПЦ после скандальных проповедей бывшего схимонаха Сергия

«Удивительно, что на протяжении многих лет ему позволялись такие проповеди... Вводить людей в такое состояние, что готовым быть умереть за что-то - это очень опасно», - отметила парламентарий.

Поклонская поддержала арест отлучённого от церкви священника, которому предъявили обвинения по трём статьям Уголовного кодекса. Она добавила, что правоохранительные органы оказались более решительными, чем администрация РПЦ.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов), сообщает RT. Ему предъявлены обвинения по статьям «склонение к самоубийству», «нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «самоуправство». Сергий свою вину не признаёт.

