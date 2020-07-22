Показатель новых случаев COVID-19 в Москве стал максимальным за 10 дней

Главврач рассказала о преображении детской поликлиники №7 после капремонта

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Самым популярным разделом агрегатора добрых дел «Я дома» стало «Социальное ТВ»

Отборочные соревнования WorldSkills Russia стартуют в Москве 1 августа

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