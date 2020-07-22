Показатель новых случаев COVID-19 в Москве стал максимальным за 10 дней

В российской столице за последние сутки подтвердились 638 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил в среду оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Согласно данным официальной статистики, это максимум с 13 июля. Вместе с тем, в оперативном штабе подчёркивают: с учётом увеличения объёмов тестирования число новых заболевших по-прежнему остается на низком уровне. В Москве с 16 июля доступно бесплатное ПЦР-тестирование на базе городских медучреждений.

Общее число заболевших с начала эпидемии в Москве составляет 235,3 тысячи человек. Выздоровели почти 173 тысячи пациентов.

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ФОТО: Владимир Трефилов//РИА Новости
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