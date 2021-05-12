Пойманы грабители, обчистившие ювелирный салон в Волгограде на 45 млн рублей
В МВД России заявили о задержании участников межрегиональной этнической группировки, подозреваемых в серии ограблений ювелирных магазинов.
В частности, бандиты в масках в конце марта совершили ночной налет на один из ювелирных салонов Волгограда, похитив драгоценностей на 45 млн рублей, сообщила в среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, двое подозреваемых после ограбления уехали из Волгограда в Белоруссию, однако спустя несколько дней вернулись в Россию и были задержаны в аэропорту Домодедово. Их сообщников поймали во Владикавказе и Ростове-на-Дону.
Как отметили в МВД, задержанные могут быть причастны к похожим ограблениям в Крыму и Ставропольском крае.
Ранее сообщалось о нескольких похожих случаях в Москве и Санкт-Петербурге. В частности, в марте в Красногвардейском районе Петербурга мужчина, угрожая кассиру банка предметом, похожим на гранату, забрал 2,6 млн рублей и скрылся. В начале мая мужчина с муляжом гранаты попытался ограбить банк в Москве, однако был задержан.
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