«Похитительница» семилетней москвички объяснила свой поступок
Женщина, которая увела семилетнюю девочку от дома на северо-востоке Москвы в новогоднюю ночь, заявила на допросе, что откликнулась на просьбу ребенка. В настоящий момент следователи проверяют версию. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
«В ходе опроса женщина пояснила, что во время праздника, проживающие в квартире и гости поссорились, и девочка в слезах обратилась к ней, чтобы она увела ее из квартиры. В связи с чем она приняла решение отвести девочку к себе домой, а потом на следующий день вернуть матери», - пояснила Иванова.
Отмечается, что девочка проживает в неполной семье, состоящей на учете в органах системы профилактики. По результатам проверки следователи направили материалы для рассмотрения вопроса о лишении либо ограничении родительских прав матери ребенка в компетентные органы.
«Следователи проводят все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках проверки также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников органов системы профилактики, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания ребенка в указанной семьи», - отметила представитель СК.
Ребенок в настоящее время передан в органы опеки и попечительства, дополняет РИА Новости.
Ранее полиция по заявлению матери объявила в розыск семилетнюю москвичку, которую увела из дома ночью 1 января неизвестная женщина славянской внешности. Полицейские обнаружили девочку в метрополитене вместе с предполагаемой похитительницей, которая утверждала, что нашла ребенка на улице.
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