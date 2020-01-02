«Похитительница» семилетней москвички объяснила свой поступок

Женщина, которая увела семилетнюю девочку от дома на северо-востоке Москвы в новогоднюю ночь, заявила на допросе, что откликнулась на просьбу ребенка. В настоящий момент следователи проверяют версию. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«В ходе опроса женщина пояснила, что во время праздника, проживающие в квартире и гости поссорились, и девочка в слезах обратилась к ней, чтобы она увела ее из квартиры. В связи с чем она приняла решение отвести девочку к себе домой, а потом на следующий день вернуть матери», - пояснила Иванова.

