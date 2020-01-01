Похищенная в Москве девочка найдена живой
Семилетняя москвичка, которую на северо-востоке Москвы увела из дома в новогоднюю ночь неизвестная женщина, обнаружена в метро. Ребенок жив, сообщил телеканал РЕН ТВ 1 января, в среду.
Полицейские обнаружили девочку в метрополитене вместе с предполагаемой похитительницей, которая утверждала, что нашла ребенка на улице. Правоохранители устанавливают подробности инцидента.
По данным телеканала, семилетняя москвичка проживала в антисанитарных и опасных условиях – двери в квартиру не закрывались. В помещении грязь, вместо унитаза установлено ведро. Из этой же семьи были ранее изъяты еще два ребенка.
На данный момент решается вопрос, возвращать ли в семью девочку.
Ранее полиция объявила в розыск семилетнюю москвичку, которую увела из дома ночью 1 января неизвестная женщина славянской внешности.
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