Похищенная в Москве девочка найдена живой

По данным телеканала, семилетняя москвичка проживала в антисанитарных и опасных условиях – двери в квартиру не закрывались. В помещении грязь, вместо унитаза установлено ведро. Из этой же семьи были ранее изъяты еще два ребенка.

На данный момент решается вопрос, возвращать ли в семью девочку.

Ранее полиция объявила в розыск семилетнюю москвичку, которую увела из дома ночью 1 января неизвестная женщина славянской внешности.

