Похищенного под Ростовом младенца нашли в Калмыкии
Младенца, похищенного из роддома в Ростовской области, обнаружили в Калмыкии. Состоянию его здоровья ничто не угрожает, рассказали РИА Новости в Следственном комитете.
«В ходе грамотно проведённых следователями, криминалистами следственного управления и сотрудниками полиции следственных действий и оперативных мероприятий в Республике Калмыкия установлено местонахождение ребёнка и подозреваемой в совершении его похищения женщины», —сообщили в ведомстве.
По данным следователей, похитила ребенка 40-летняя женщина из Калмыкии. Она привезла ребёнка к себе домой. Скоро новорожденного передадут матери, уточняет RT.
Ранее стало известно, что из родильного отделения больницы в Сальске в Ростовской области похитили младенца.
Директор Благотворительного фонда профилактики социального сиротства, эксперт ОНФ Александра Марова на пресс-конференции НСН отметила, что государство должно законодательно определить все формальности при разводе по части воспитания детей, чтобы не провоцировать родителей на самые неоднозначные поступки.
«Государство не может вмешаться в ситуацию, когда мама или папа в одностороннем порядке лишает второго возможности общаться с ребенком. Обиженный родитель решается на самые неоднозначные поступки. И вот этого не должно быть в правовом государстве. Если человек оказывается в такой ситуации, должен быть защищен. И при обращении в комиссию по делам несовершеннолетних будет вынесено справедливое решение. При нарушении норм и правил должна быть определена более серьезная мера ответственности, чем она есть сейчас», - высказала свою позицию Александра Марова.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
807 тыс.+5 871 / сут.
Умерли
13 192+146 / сут.
Выздоровели
597 тыс.+8 366 / сут.
- Изобретено средство для мгновенного обнаружения COVID-19
- Губернатор Голубев рассказал о состоянии экс-главы «Ростсельмаша»
- В Москве более 30 человек задержали за межнациональные драки
- Похищенного под Ростовом младенца нашли в Калмыкии
- Стало известно, какие гонорары получает Пугачева за корпоративы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru