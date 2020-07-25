Похищенного под Ростовом младенца нашли в Калмыкии

Младенца, похищенного из роддома в Ростовской области, обнаружили в Калмыкии. Состоянию его здоровья ничто не угрожает, рассказали РИА Новости в Следственном комитете.

«В ходе грамотно проведённых следователями, криминалистами следственного управления и сотрудниками полиции следственных действий и оперативных мероприятий в Республике Калмыкия установлено местонахождение ребёнка и подозреваемой в совершении его похищения женщины», —сообщили в ведомстве.

По данным следователей, похитила ребенка 40-летняя женщина из Калмыкии. Она привезла ребёнка к себе домой. Скоро новорожденного передадут матери, уточняет RT.

Ранее стало известно, что из родильного отделения больницы в Сальске в Ростовской области похитили младенца.

Директор Благотворительного фонда профилактики социального сиротства, эксперт ОНФ Александра Марова на пресс-конференции НСН отметила, что государство должно законодательно определить все формальности при разводе по части воспитания детей, чтобы не провоцировать родителей на самые неоднозначные поступки.

«Государство не может вмешаться в ситуацию, когда мама или папа в одностороннем порядке лишает второго возможности общаться с ребенком. Обиженный родитель решается на самые неоднозначные поступки. И вот этого не должно быть в правовом государстве. Если человек оказывается в такой ситуации, должен быть защищен. И при обращении в комиссию по делам несовершеннолетних будет вынесено справедливое решение. При нарушении норм и правил должна быть определена более серьезная мера ответственности, чем она есть сейчас», - высказала свою позицию Александра Марова.

