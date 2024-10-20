Погибшую в турецком Орду россиянку похоронили
В турецкой провинции Орду прошли похороны россиянки Маргариты Караджа, тело которой было обнаружено 15 октября в районе Пирахмет/Алтынорду. Об этом сообщает турецкая газета «Orducu».
По данным источника, в траурной церемонии приняли участие родственники погибшей, местные жители, а также глава регионального отделения Народно-республиканской партии Бюлент Акпынар. На похоронах пастор протестантской церкви Орду прочитал молитву. Женщину похоронили на кладбище Хатипли.
Между тем в посольстве России в Анкаре сообщили РИА Новости, что причина смерти россиянки до сих пор не установлена, однако в настоящий момент специалисты работают над этим.
12 октября в российское посольство обратилась дочь Маргариты Караджа с просьбой найти женщину. Она имела гражданство России и Турции и проживала в Орду. 8 октября Караджа ушла из дома в неизвестном направлении. По заявлению мужа погибшей, гражданина Турции, поисками Маргариты занималась местная полиция и волонтеры.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Турции при пожаре в одном из пятизвездочных отелей пострадали трое россиян.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При пожаре в частном доме в Калмыкии погибли четыре человека
- В Вильнюсе подожгли дверь здания Министерства обороны Литвы
- Суд повторно оштрафовал экс-главреда «Эха Москвы» Венедиктова
- Над Курской областью сбили две украинские ракеты
- СМИ: Залужный допустил уступку территорий России для достижения мира
- Погибшую в турецком Орду россиянку похоронили
- Лавров: Африканские страны должны стать постоянными членами Совбеза ООН
- СМИ: К сыну певицы Валерии Шульгину подали иск
- Туков: Поражение от Муртазалиева навредит карьере Тима Цзю
- В Молдавии в день выборов президента взломали сайт оппозиционной партии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru