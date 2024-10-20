Погибшую в турецком Орду россиянку похоронили

В турецкой провинции Орду прошли похороны россиянки Маргариты Караджа, тело которой было обнаружено 15 октября в районе Пирахмет/Алтынорду. Об этом сообщает турецкая газета «Orducu».

По данным источника, в траурной церемонии приняли участие родственники погибшей, местные жители, а также глава регионального отделения Народно-республиканской партии Бюлент Акпынар. На похоронах пастор протестантской церкви Орду прочитал молитву. Женщину похоронили на кладбище Хатипли.

Между тем в посольстве России в Анкаре сообщили РИА Новости, что причина смерти россиянки до сих пор не установлена, однако в настоящий момент специалисты работают над этим.