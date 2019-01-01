Погибший в SSJ-100 бортпроводник пытался выпустить пассажиров через заднюю дверь

Бортпроводник Максим Моисеев, погибший при возгорании самолета SSJ-100 в «Шереметьево», пытался открыть дверь в горящем хвосте лайнера для спасения пассажиров, сообщает «Свободная пресса».

20-летний Максим находился с пассажирами в хвостовой части судна, которая загорелась при посадке. У него не получилось открыть заднюю дверь, после чего он стал помогать пассажирам выйти через переднюю. Максим оставался в самолёте до последнего и погиб, рассказал ТАСС со ссылкой на источники в авиакругах.

В эфире НСН аттестованный спасатель МЧС и эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал, что могло стать причиной гибели 41 человека на борту загоревшегося авиалайнера.

«Я думаю, что эта ситуация даже для пилотов стала очень большой неожиданностью, так как самолет шел на посадку и вроде бы все было нормально, и вот в сам момент соприкосновения шасси с взлетной полосой, произошел удар и воспламенение. Такого не должно было быть. Самолеты всегда приземляются достаточно мягко и безопасно. Здесь же из-за этого удара произошло воспламенение до полной остановки самолета, за считанные секунды», — рассказал собеседник агентства.

