Группа «Земляне» попала в ДТП после концерта в Херсоне
Российские артисты (группы «Земляне» и «СПБ!», певица Елена Север и другие), накануне принимавшие участие в концерте в честь Дня России в Херсоне, попали в ДТП в 30 км от Феодосии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Русской медиагруппы».
«Поздно вечером исполнители сели в автобус, чтобы вернуться домой. Ночью на плохо освещенной трассе автобус едва не столкнулся с огромной фурой. Спасло лишь чудо», — отметили в пресс-службе.
Пассажиры рассказали, что автобус съехал в кювет. Оказавшиеся поблизости полицейские вызвали МЧС, а проезжавшие мимо военные вытащили автобус стальным тросом. Никто не пострадал, находившимся в транспорте не потребовалась помощь медиков.
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