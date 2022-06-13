Группа «Земляне» попала в ДТП после концерта в Херсоне

«Поздно вечером исполнители сели в автобус, чтобы вернуться домой. Ночью на плохо освещенной трассе автобус едва не столкнулся с огромной фурой. Спасло лишь чудо», — отметили в пресс-службе.

Пассажиры рассказали, что автобус съехал в кювет. Оказавшиеся поблизости полицейские вызвали МЧС, а проезжавшие мимо военные вытащили автобус стальным тросом. Никто не пострадал, находившимся в транспорте не потребовалась помощь медиков.

