Группа «Земляне» попала в ДТП после концерта в Херсоне

Российские артисты (группы «Земляне» и «СПБ!», певица Елена Север и другие), накануне принимавшие участие в концерте в честь Дня России в Херсоне, попали в ДТП в 30 км от Феодосии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Русской медиагруппы».

В Подмосковье произошло ДТП с иномаркой и группой велосипедистов

«Поздно вечером исполнители сели в автобус, чтобы вернуться домой. Ночью на плохо освещенной трассе автобус едва не столкнулся с огромной фурой. Спасло лишь чудо», — отметили в пресс-службе.

Пассажиры рассказали, что автобус съехал в кювет. Оказавшиеся поблизости полицейские вызвали МЧС, а проезжавшие мимо военные вытащили автобус стальным тросом. Никто не пострадал, находившимся в транспорте не потребовалась помощь медиков.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: zemlyaneband.com
ТЕГИ:МузыкантыРегионыДТП
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры