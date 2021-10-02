Альпинист пропал на Ключевском вулкане на Камчатке
Спасатели ведут поиски альпиниста, который пропал на вулкане Ключевская сопка на Камчатке. Об этом сообщает управление МЧС по региону.
По данным ведомства, в пятницу в оперативные службы обратился житель Свердловской области, сообщив, что 27 сентября он с другом начал восхождение к вершине вулкана.
«На высоте около 4 тысяч метров погода испортилась, началась сильная метель. Альпинисты выкопали в снегу убежище, где укрылись, надеясь переждать непогоду. Через некоторое время мужчины приняли решение разделиться. Через два дня второй участник восхождения добрался до домика на высоте 2,6 тысячи метров, но своего товарища там не встретил», — приводит сообщение МЧС РИА Новости.
Для поиска и эвакуации мужчин группа спасателей выдвинулась из посёлка Ключи, еще одна группа готовится к вылету из Петропавловска-Камчатского. В МЧС подчеркнули, что на возможности поиска влияют погодные условия: сейчас в районе Ключевского вулкана температура воздуха минус 13-15, метель и ветер до 70 м/с.
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