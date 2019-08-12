Погибшие сотрудники ядерного центра в Сарове будут представлены к госнаградам

В своем выступлении он также озвучил имена погибших при испытания сотрудников. Ими оказались Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский.

Костюков добавил, что гибель сотрудников стала горькой утратой для всего ядерного центра , а также для «Росатома», добавляет «Газета.ру».



