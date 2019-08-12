Погибшие сотрудники ядерного центра в Сарове будут представлены к госнаградам

Сотрудники ядерного центра в Сарове, которые погибли во время испытаний ракеты под Северодвинском Архангельской области, будут представлены к государственным наградам, пишут Известия. Об этом рассказал директор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Валентин Костюков во время эфира на местном телеканале.

Трагедия в Сарове. Кем были погибшие сотрудники ядерного центра

В своем выступлении он также озвучил имена погибших при испытания сотрудников. Ими оказались Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский.

Костюков добавил, что гибель сотрудников стала горькой утратой для всего ядерного центра , а также для «Росатома», добавляет «Газета.ру».


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ФОТО: pixabay.com
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