Известны подробности о состоянии пострадавших россиян в ДТП в Турции

Ранее в генконсульстве РФ в Анталье рассказали об одной погибшей и 26 пострадавших россиянах в результате ДТП с туристическим автобусом на трассе Конья-Аксарай.

«Пятеро российских туристов, пострадавших сегодня утром в ДТП на трассе Конья-Аксарай, обратились за медицинской помощью. Троим из них потребовалась госпитализация с ушибами и переломами разной степени тяжести, двое из них по получении результатов медобследований будут предположительно выписаны сегодня. Остальные российские туристы находятся в одном из отелей Коньи, откуда выедут в гостиницы по месту отдыха, как только завершатся процедуры по выяснению обстоятельств ДТП, и позволят метеоусловия», - отмечают в местной полиции.

По предварительным данным, из-за обледеневшей дороги водитель автобуса не справился с управлением.

