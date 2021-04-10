Известны подробности о состоянии пострадавших россиян в ДТП в Турции
В Турции после ДТП госпитализированы трое россиян, еще двоих туристов могут выписать в субботу. Об этом заявил представитель посольства РФ в Анкаре, сообщает РИА Новости.
Ранее в генконсульстве РФ в Анталье рассказали об одной погибшей и 26 пострадавших россиянах в результате ДТП с туристическим автобусом на трассе Конья-Аксарай.
«Пятеро российских туристов, пострадавших сегодня утром в ДТП на трассе Конья-Аксарай, обратились за медицинской помощью. Троим из них потребовалась госпитализация с ушибами и переломами разной степени тяжести, двое из них по получении результатов медобследований будут предположительно выписаны сегодня. Остальные российские туристы находятся в одном из отелей Коньи, откуда выедут в гостиницы по месту отдыха, как только завершатся процедуры по выяснению обстоятельств ДТП, и позволят метеоусловия», - отмечают в местной полиции.
По предварительным данным, из-за обледеневшей дороги водитель автобуса не справился с управлением.
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