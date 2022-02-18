Погибшая на востоке столицы женщина проигнорировала меры безопасности при чистке крыши

Погибшая в Восточном Измайлово от падения наледи женщина проигнорировала меры безопасности при чистке крыши, сообщает ряд СМИ.

Отмечается, что работы проводились в соответствии со всеми требованиями. Участок был отделен двумя линиями ограждений, а на земле было организовано дежурство.

Юрист раскрыл суммы компенсаций за падающую с крыш наледь

По данным источника, женщина не обратила внимание на предупреждения прохожих и дежурного и, быстро пройдя обе линии ограждения, попала в зону производства работ, где на нее упала наледь.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве на 13-ой Парковой улице возле дома №11 от упавшей с крыши наледи умерла женщина.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СмертьЖенщиныМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры