Погибшая на востоке столицы женщина проигнорировала меры безопасности при чистке крыши

По данным источника, женщина не обратила внимание на предупреждения прохожих и дежурного и, быстро пройдя обе линии ограждения, попала в зону производства работ, где на нее упала наледь.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве на 13-ой Парковой улице возле дома №11 от упавшей с крыши наледи умерла женщина.



