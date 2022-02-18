Погибшая на востоке столицы женщина проигнорировала меры безопасности при чистке крыши
Погибшая в Восточном Измайлово от падения наледи женщина проигнорировала меры безопасности при чистке крыши, сообщает ряд СМИ.
Отмечается, что работы проводились в соответствии со всеми требованиями. Участок был отделен двумя линиями ограждений, а на земле было организовано дежурство.
По данным источника, женщина не обратила внимание на предупреждения прохожих и дежурного и, быстро пройдя обе линии ограждения, попала в зону производства работ, где на нее упала наледь.
Ранее СМИ сообщили, что в Москве на 13-ой Парковой улице возле дома №11 от упавшей с крыши наледи умерла женщина.
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