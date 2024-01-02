Погибли четыре члена экипажа транспортного самолета, столкнувшегося с лайнером в Токио
2 января 202414:53
Четыре члена экипажа транспортного самолета, столкнувшегося с лайнером авиакомпании JAL в Токио, погибли, сообщил телеканал NHK.
Ранее стало известно, что пассажирский самолет загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио.
Авиакомпания подтвердила благополучную эвакуацию 367 пассажиров и членов экипажа с горящего авиалайнера, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru