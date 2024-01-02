Погибли четыре члена экипажа транспортного самолета, столкнувшегося с лайнером в Токио

Четыре члена экипажа транспортного самолета, столкнувшегося с лайнером авиакомпании JAL в Токио, погибли, сообщил телеканал NHK.

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Ранее стало известно, что пассажирский самолет загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио.

Авиакомпания подтвердила благополучную эвакуацию 367 пассажиров и членов экипажа с горящего авиалайнера, напоминает «Радиоточка НСН».

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