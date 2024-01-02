Число жертв землетрясения в Японии выросло до 30 человек

Число жертв серии мощных землетрясений в Японии выросло до 30 человек, еще 50 получили различные травмы, передают японские СМИ со ссылкой на власти префектуры Исикава.

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Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси сообщил ТАСС, что почти 60 тысяч человек эвакуировали.

Жители разрушенных районов просят о помощи, выкладывая надпись SOS на земле из подручных предметов, однако поврежденные дороги затрудняют спасательную операцию. Большинство пострадавших разместили на базе Воздушных сил самообороны в городе Вадзима, всех обеспечили водой, провизией и теплыми одеялами. Больше 32 тысяч домов остались без электроснабжения, а тарифы на электроэнергию выросли на 15%.

Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии 1 января. В префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировано около 30 землетрясений, магнитуда самого мощного составила 7,6. На данный момент угрозу цунами отменили, отмечет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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