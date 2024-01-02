Число жертв землетрясения в Японии выросло до 30 человек
Число жертв серии мощных землетрясений в Японии выросло до 30 человек, еще 50 получили различные травмы, передают японские СМИ со ссылкой на власти префектуры Исикава.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси сообщил ТАСС, что почти 60 тысяч человек эвакуировали.
Жители разрушенных районов просят о помощи, выкладывая надпись SOS на земле из подручных предметов, однако поврежденные дороги затрудняют спасательную операцию. Большинство пострадавших разместили на базе Воздушных сил самообороны в городе Вадзима, всех обеспечили водой, провизией и теплыми одеялами. Больше 32 тысяч домов остались без электроснабжения, а тарифы на электроэнергию выросли на 15%.
Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии 1 января. В префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировано около 30 землетрясений, магнитуда самого мощного составила 7,6. На данный момент угрозу цунами отменили, отмечет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru