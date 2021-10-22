«Погибла вся смена». Число жертв пожара на заводе под Рязанью возросло до 17

В Областной клинической больнице Рязани скончался мужчина, пострадавший во время пожара на пороховом заводе в Шиловском районе, сообщает пресс-служба областного правительства.

Таким образом, в результате инцидента погибла вся смена из 17 человек, отмечает «Интерфакс».

Расследовать причины пожар на заводе под Рязанью будет центральный аппарат СК

Ранее сообщалось о 16 погибших и одном госпитализированном с поражением 80% поверхности кожи. Его состояние оценивалось, как тяжелое.

По данным Следственного комитета РФ, 22 октября произошло возгорания на территории завода синтетических волокон «Эластик» Шиловского района Рязанской области, в результате которого погибли люди.

Возбуждено уголовное дело. На место ЧП направлены опытные криминалисты центрального аппарата СК РФ.

«Следствием рассматриваются различные версии причин пожара. Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз, которые планируется назначить в ближайшее время», - говорится в сообщении ведомства.

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Фото: sledcom.ru
ТЕГИ:ЖертвыПожарРязань
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