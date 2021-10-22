«Погибла вся смена». Число жертв пожара на заводе под Рязанью возросло до 17

Проценко предупредил о новых нерабочих днях в России Москва к концу этой недели может достигнуть пиковых значений по COVID-заболеваемости Очно в столичных госуслугах в нерабочие дни будут только регистрировать разводы Хакеры в даркнете выставили на продажу базу данных водителей Москвы и области