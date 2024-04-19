Погиб один из членов экипажа упавшего на Ставрополье самолета
Один из членов экипажа самолета Ту-22М3, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, погиб. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Ранее Минобороны заявило о падении воздушного судна, летчики катапультировались, три человека были эвакуированы поисковой группой. При этом продолжались поиски еще одного члена экипажа.
По словам Владимирова, двух летчиков с Ту-22М3 обнаружили живыми и госпитализировали, отмечает «Свободная пресса». Также губернатор сообщил, что с места крушения эвакуировали живым еще одного члена экипажа.
«Получены уточненные данные по происшествию с российским военным самолетом... К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб», — написал Владимиров в своем Telegram-канале.
Губернатор Ставрополья добавил, что продолжаются поиски четвертого летчика.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru