Поезда не ходят на юго-восточном отрезке синей ветки метро Москвы
Поезда временно не ходят на юго-восточном участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена между станциями «Щелковская» и «Партизанская». Об этом информирует департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры российской столицы.
До этого стало известно, что на данном отрезке синей ветки подземки были временно увеличены интервалы движения составов. Было заявлено, что это сделано с целью проверки инфраструктуры.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сегодня утром на время прерывалось движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро от станции «Котельники» до «Жулебино» из-за человека на путях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru