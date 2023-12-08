Поезда не ходят на юго-восточном отрезке синей ветки метро Москвы

Поезда временно не ходят на юго-восточном участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена между станциями «Щелковская» и «Партизанская». Об этом информирует департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры российской столицы.

До этого стало известно, что на данном отрезке синей ветки подземки были временно увеличены интервалы движения составов. Было заявлено, что это сделано с целью проверки инфраструктуры.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сегодня утром на время прерывалось движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро от станции «Котельники» до «Жулебино» из-за человека на путях.

