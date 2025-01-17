В Индии семь человек погибли, более 400 ранены на состязании по укрощению быков
17 января 202510:33
В индийском штате Тамилнад на местном аналоге корриды, в ходе который укротитель пытается ухватить быка за рога, погибли семь человек и ранены более 400, сообщает The Times of India.
По данным издания, животные часто нападают на зрителей подобных состязаний. Так шесть из семи погибших были зрителями.
Ранее в Индии 15 человек погибли от неизвестной инфекции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru