В Индии семь человек погибли, более 400 ранены на состязании по укрощению быков

В индийском штате Тамилнад на местном аналоге корриды, в ходе который укротитель пытается ухватить быка за рога, погибли семь человек и ранены более 400, сообщает The Times of India.

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По данным издания, животные часто нападают на зрителей подобных состязаний. Так шесть из семи погибших были зрителями.

Ранее в Индии 15 человек погибли от неизвестной инфекции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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