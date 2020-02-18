Поезд с пассажирами застрял в тоннеле столичной подземки

Между тем, 4 февраля НСН писала, что все станции столичной подземки, три вокзала, а также несколько районных судов получили анонимные сообщения о «минировании». Об этом заявили в экстренных службах столицы.

В частности, речь идет о Ленинградском, Казанском и Ярославском вокзалах. Что касается судов, то анонимные письма с угрозами поступили в Мещанский, Басманный, Савеловский, Тверской, Коптевский и другие суды Москвы. Также сообщения о «минировании» в крупные ТЦ в Химках, Красногорске и Ногинске.