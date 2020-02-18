Поезд с пассажирами застрял в тоннеле столичной подземки

18 февраля 202015:10

На южном участке Замоскворецкой линии столичной подземки произошёл сбой в движении поездов. Как сообщает «Интерфакс», в перегоне между станциями «Кантемировская» и «Каширская» по неизвестным причинам остановился поезд с пассажирами. В пресс-службе московского метро сообщили, что в курсе произошедшего инцидента, однако официальной информации о причинах сбоя пока нет.

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Между тем, 4 февраля НСН писала, что все станции столичной подземки, три вокзала, а также несколько районных судов получили анонимные сообщения о «минировании». Об этом заявили в экстренных службах столицы.

В частности, речь идет о Ленинградском, Казанском и Ярославском вокзалах. Что касается судов, то анонимные письма с угрозами поступили в Мещанский, Басманный, Савеловский, Тверской, Коптевский и другие суды Москвы. Также сообщения о «минировании» в крупные ТЦ в Химках, Красногорске и Ногинске.

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ФОТО: МТПП
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