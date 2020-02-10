Арестован пранкер, изобразивший приступ коронавируса в московском метро
Суд принял решение об аресте пранкера, который изобразил в московском метро приступ, якобы вызванный заражением коронавирусом. Задержанный отправлен в следственный изолятор на 30 суток после возбуждения уголовного дела о хулиганстве, передает РЕН ТВ.
Инцидент имел место 2 февраля в одном из вагонов поезда метро на перегоне от станции «Полежаевская» до «Улицы 1905 года». Юноша упал на пол, изображая приступ заболевания. Вместе ним действовали ещё несколько сообщников, облаченные в костюмы химзащиты. Они вызвали панику среди пассажиров.
Это момент был снят на видео и выложен в соцсети.
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