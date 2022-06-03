Поджог мог стать причиной пожара в московском БЦ «Гранд Сетунь Плаза»

Причиной масштабного пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы, мог стать поджог. Такую версию озвучил РИА Новости представитель экстренных служб российской столицы. По его словам, рассматриваются сразу несколько возможных причин возгорания.

В то же время, ТАСС передаёт, что причиной ЧП стало короткое замыкание. Как сообщили в штабе пожаротушения, электропроводка «закоротила» из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.

Бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза» полыхает на западе Москвы. Видео

В здании бизнес-центра могут быть заблокированы до 20 человек. По словам очевидцев, несколько людей вышли на крышу строения. Из здания БЦ были эвакуированы 120 человек.

Пожару присвоен высший ранг сложности по пятибалльной шкале. Огонь охватил площадь не менее 1100 квадратных метра. Из-за возгорания БЦ перекрыто движение по улице Горбунова.

На месте происшествия находится недавно назначенный министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков, а также его заместитель Илья Денисов, который курирует Главное управление пожаротушения МЧС.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:МоскваПоджогПожар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры