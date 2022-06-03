Поджог мог стать причиной пожара в московском БЦ «Гранд Сетунь Плаза»

Причиной масштабного пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы, мог стать поджог. Такую версию озвучил РИА Новости представитель экстренных служб российской столицы. По его словам, рассматриваются сразу несколько возможных причин возгорания.

В то же время, ТАСС передаёт, что причиной ЧП стало короткое замыкание. Как сообщили в штабе пожаротушения, электропроводка «закоротила» из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.