Бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза» полыхает на западе Москвы. Видео

Крупный пожар возник на западе Москвы. Бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза» загорелся в Можайском районе на улице Горбунова. Огонь охватил сразу несколько этажей.

Сначала возгоранию был присвоен третий ранг сложности из пяти, затем, по предварительным данным, он был повышен до максимального. Люди из здания эвакуированы. Причины возгорания пока неизвестны. Один из автомобилей возле БЦ загорелся и взорвался.

Пожарные приступили к тушению, однако части их машин не могут подъехать к зданию из-за припаркованных автомобилей. Очевидцы выкладывают в сеть видео с места происшествия.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БизнесМоскваПожар
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