Поджог леса в Усть-Куте связали с политической борьбой

Как уточняет издание, лес был подожжен возле участка действующего мэра города Александра Душина («Единая Россия»). Между тем, по данным газеты, подозреваемые в поджоге чиновники являются членами партии ЛДПР. В частности, несколько задержанных оказались сотрудниками главы района Тамары Климиной (ЛДПР), которая является одним из кандидатов в мэры.

Уточняетя, что среди задержанных первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, глава сельхозотдела райадминистрации Михаил Тышкивский, пресс-секретарь районного мэра Екатерина Анисимова и специалист по ГО и ЧС райадминистрации Сергей Ульянов.

Выборы мэра в Усть-Куте должны состоятся 13 сентября.

