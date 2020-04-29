Поджог леса в Усть-Куте связали с политической борьбой

В Усть-Куте Иркутской области поджог леса, в котором подозревают местных чиновников, связали с политической борьбой за место мэра города. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Леса поджигают чиновники?

Как уточняет издание, лес был подожжен возле участка действующего мэра города Александра Душина («Единая Россия»). Между тем, по данным газеты, подозреваемые в поджоге чиновники являются членами партии ЛДПР. В частности, несколько задержанных оказались сотрудниками главы района Тамары Климиной (ЛДПР), которая является одним из кандидатов в мэры.

Уточняетя, что среди задержанных первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, глава сельхозотдела райадминистрации Михаил Тышкивский, пресс-секретарь районного мэра Екатерина Анисимова и специалист по ГО и ЧС райадминистрации Сергей Ульянов.

Выборы мэра в Усть-Куте должны состоятся 13 сентября.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:Иркутская Область
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