Поджигатель Никулинского суда Москвы арестован

7 февраля 202018:54

Уроженец Уфы Руслан Ибрагимов, который был задержан по подозрению в поджоге здания Никулинского районного суда Москвы, арестован до 6 апреля. Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что мужчина полностью признал вину и сообщил о желании сотрудничать со следствием.

В Москве задержан подозреваемый в поджоге Никулинского суда

Ранее НСН писала, что неизвестные пытались поджечь здание Никулинского суда на юго-западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний. Возгорание произошло на первом этаже. Пожар был оперативно ликвидирован. Огонь не нанес ущерба документам и самому помещению. Злоумышленник был задержан.

Между тем, накануне в московском торговом центре «Круг» произошел пожар, в связи с чем из здания были эвакуированы около 500 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по столице. По данным агентства, возгорание произошло в вытяжке. Пострадавших в результате инцидента нет.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:СудПоджогАрест