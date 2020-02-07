Поджигатель Никулинского суда Москвы арестован
Уроженец Уфы Руслан Ибрагимов, который был задержан по подозрению в поджоге здания Никулинского районного суда Москвы, арестован до 6 апреля. Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что мужчина полностью признал вину и сообщил о желании сотрудничать со следствием.
Ранее НСН писала, что неизвестные пытались поджечь здание Никулинского суда на юго-западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний. Возгорание произошло на первом этаже. Пожар был оперативно ликвидирован. Огонь не нанес ущерба документам и самому помещению. Злоумышленник был задержан.
Между тем, накануне в московском торговом центре «Круг» произошел пожар, в связи с чем из здания были эвакуированы около 500 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по столице. По данным агентства, возгорание произошло в вытяжке. Пострадавших в результате инцидента нет.
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