Поджигатель ресторанов в Краснодаре объяснил свой мотив

В Краснодаре задержанный злоумышленник, который накануне по заданию мошенников поджег три заведения общепита в городе, объяснил мотив своих действий. Об этом сообщает Telegram-канал «23 МВД».

Правонарушитель рассказал, что аферисты из Украины за реализацию поджогов якобы должны были предоставить ему 35 тысяч рублей. При этом он уточнил, что мошенники обещали выплатить парню средства, если ему удастся сбежать.