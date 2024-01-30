Поджегшую школу в Чебоксарах учительницу арестовали
Педагог начальных классов, подозреваемая в поджоге школы в Чебоксарах, заключена под стражу на два месяца. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Чувашии.
46-летняя Галина в понедельник, 29 января, вечером попыталась поджечь два кабинета на первом этаже школы. Благодаря охраннику возгорание удалось оперативно ликвидировать.
В тот же день женщина скинула в родительский чат видео, в котором она рассказала о том, что ее «путь война-самурая длится более четырех месяцев», в течение которых она отменила все свои кредиты, заложила украшения и даже совершила две кражи. Свое видеообращение родителям женщина начала фразой «Я, Галина, позывной - Голова, два уха», а закончила словами поддержки Украины.
В отношении учителя возбуждено дела о террористическом акте и грабеже.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru