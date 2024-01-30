Поджегшую школу в Чебоксарах учительницу арестовали

Педагог начальных классов, подозреваемая в поджоге школы в Чебоксарах, заключена под стражу на два месяца. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Чувашии.

46-летняя Галина в понедельник, 29 января, вечером попыталась поджечь два кабинета на первом этаже школы. Благодаря охраннику возгорание удалось оперативно ликвидировать.