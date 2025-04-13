Поджегшего ТЦ в Нахабино подростка запугали обвинением в госизмене
Подросток, поджегший днем 12 апреля павильон в ТЦ «Элизиум» в подмосковном Нахабино, действовал под давлением телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
В ведомстве отметили, что 13-летний подросток познакомился с девочкой, представившейся Миланой, в одном из мессенджеров. Она предложила собеседнику встретиться и попросила прислать геолокацию, после чего с ним связались представившиеся правоохранителями мошенники.
Они рассказали подростку, что он якобы прислал геолокацию спецслужбам Украины, и убедили, что против него могут возбудить уголовное дело о госизмене.
Мошенники потребовали у подростка 500 тысяч рублей, по указанию аферистов он снял на видео квартиру, чтобы показать тайник со сбережениями. Затем подросток попытался взять в долг сумму, но не смог, и мошенники вынудили его поджечь торговый центр.
Спасатели были вынуждены эвакуировать 60 человек, в частности, 15 детей, сообщило региональное управление МЧС. Возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров. Подростка задержали.
Ранее в Краснодаре задержали злоумышленника, который по заданию мошенников поджег сразу три ресторана в городе. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru