Поджегшего ТЦ в Нахабино подростка запугали обвинением в госизмене

Они рассказали подростку, что он якобы прислал геолокацию спецслужбам Украины, и убедили, что против него могут возбудить уголовное дело о госизмене.

Мошенники потребовали у подростка 500 тысяч рублей, по указанию аферистов он снял на видео квартиру, чтобы показать тайник со сбережениями. Затем подросток попытался взять в долг сумму, но не смог, и мошенники вынудили его поджечь торговый центр.

Спасатели были вынуждены эвакуировать 60 человек, в частности, 15 детей, сообщило региональное управление МЧС. Возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров. Подростка задержали.

Ранее в Краснодаре задержали злоумышленника, который по заданию мошенников поджег сразу три ресторана в городе. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

