Подводный пожар в Мексиканском заливе потушен

Подводный пожар на трубопроводе нефтеперерабатывающей компании Pemex в Мексиканском заливе потушен. Об этом сообщает пресс-служба Pemex.

Сведений о пострадавших или эвакуированных людях в результате возгорания нет.

В компании отметили, что на трубопроводе были закрыты соединительные клапаны, в результате пожар был потушен. Чрезвычайная ситуация прекращена, нормальные рабочие условия восстановлены.

Pemex намерена провести расследование для установления причины возгорания.

Напомним, возгорание на морском трубопроводе началось в 04:00 по местному времени. Причиной пожара могла стать утечка углеводородов из регулирующего клапана между морскими платформами на глубине 78 метров.

