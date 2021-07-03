Подводный пожар в Мексиканском заливе потушен
Подводный пожар на трубопроводе нефтеперерабатывающей компании Pemex в Мексиканском заливе потушен. Об этом сообщает пресс-служба Pemex.
Сведений о пострадавших или эвакуированных людях в результате возгорания нет.
В компании отметили, что на трубопроводе были закрыты соединительные клапаны, в результате пожар был потушен. Чрезвычайная ситуация прекращена, нормальные рабочие условия восстановлены.
Pemex намерена провести расследование для установления причины возгорания.
Напомним, возгорание на морском трубопроводе началось в 04:00 по местному времени. Причиной пожара могла стать утечка углеводородов из регулирующего клапана между морскими платформами на глубине 78 метров.
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