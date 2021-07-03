В Мексиканском заливе произошел сильный подводный пожар

На морском трубопроводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе произошел подводный пожар. Об этом сообщает местный телеканал Televisa.

Огонь находится под контролем, пострадавших и погибших нет. Возгорание началось в 4 часа утра по местному времени. В сообщении канала отмечается, что огонь вырывается из нефтепровода, расположенного в 400 метрах от платформы Ku-Charly напротив побережья Сьюдад-дель-Кармен, штат Кампече.

Месторождение, где произошел пожар, является одним из крупнейших в Мексике. Здесь добывают около 95 тысяч баррелей нефти в сутки.

Причиной пожара могла стать стала утечка углеводородов из регулирующего клапана на трубопроводе между морскими платформами на глубине 78 метров.