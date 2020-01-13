В Нижнем Тагиле умер раненный в голову из винтовки мальчик

В Нижнем Тагиле спустя 5 месяцев после госпитализации умер 8-летний мальчик, который летом прошлого года получил ранение в голову из пневматической винтовки.

Инцидент произошел в августе прошлого года. 35-летний мужчина стрелял по банкам и попал в голову ребенку. В тот момент подозреваемый был пьян.

В ходе следственных действий у него изъяли две пневматические винтовки ИЖ и Quattro Trigger без серийных номеров, а также металлические пули.

В свою очередь сестра погибшего мальчика заявила, что подозреваемый все это время находится на свободе.

«В начале сентября он 30 тысяч перевел и больше ни извинений никаких, ничего не было», - цитирует девушку телеканал «360».

После смерти мальчика расследованием уголовного дела занялся Следственный комитет, ранее расследование проводило МВД.

