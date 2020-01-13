В Нижнем Тагиле умер раненный в голову из винтовки мальчик
В Нижнем Тагиле спустя 5 месяцев после госпитализации умер 8-летний мальчик, который летом прошлого года получил ранение в голову из пневматической винтовки.
Инцидент произошел в августе прошлого года. 35-летний мужчина стрелял по банкам и попал в голову ребенку. В тот момент подозреваемый был пьян.
В ходе следственных действий у него изъяли две пневматические винтовки ИЖ и Quattro Trigger без серийных номеров, а также металлические пули.
В свою очередь сестра погибшего мальчика заявила, что подозреваемый все это время находится на свободе.
«В начале сентября он 30 тысяч перевел и больше ни извинений никаких, ничего не было», - цитирует девушку телеканал «360».
После смерти мальчика расследованием уголовного дела занялся Следственный комитет, ранее расследование проводило МВД.
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