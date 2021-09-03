Подследственный найден мертвым в ИВС в Свердловской области
3 сентября 202117:49
Труп мужчины, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, обнаружили в ИВС города Серов Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
В сообщении говорится, что мужчину заключили под стражу после того, как на почве ревности он откусил нос своей супруге.
Ранее в тюрьме муниципалитета Сант-Эстеве-Сесровирес в провинции Барселона покончил с собой бизнесмен и основатель IT-компании McAfee Джон Макафи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru