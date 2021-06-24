СМИ: Основатель компании McAfee Джон Макафи покончил с собой в испанской тюрьме

Бизнесмен и основатель IT-компании McAfee Джон Макафи покончил с собой в тюрьме муниципалитета Сант-Эстеве-Сесровирес в провинции Барселона. Об этом сообщает газета País со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Причиной для этого могло стать решение Национального суда Испании об экстрадиции бизнесмена в США. 75-летний Макафи в суде заявил, что его обвиняют в налоговых преступлениях и он "почти точно проведет конец жизни в тюрьме".

Издание передает, что тело Макафи было найдено в его камере. Медикам не удалось его спасти.

По версии американских следователей, Макафи заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, публичных выступлениях, но при этом не подавал налоговые декларации.Бизнесмен отрицал обвинения США, называя их политическими.

