Подрядчика «Первого канала» обвинили в хищении 500 млн рублей, выделенных на ЧМ-2018
Руководителя телекомпании «Азъ Арт ТВ» Ольгу Стародубцеву и её супруга Виктора Ваганова обвинили в хищении средств, выделенных на проведение мероприятий в рамках чемпионата мира по футболу, прошедшего в РФ в 2018 году, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
Компания «Азъ Арт ТВ» занимается производством кинофильмов и телепрограмм, и являлась одним из подрядчиков «Первого канала». Ей выделили более 500 млн рублей, из которых, как считает следствие, 500 млн вывели в офшоры, либо обналичили и похитили. Стародубцева и Ваганова стали фигурантами дела, возбуждённого по статье «мошенничество в особо крупном размере».
В Басманном суде Москвы отметили, что руководителя телекомпании и её супруга арестовали ещё в декабре прошлого года, с тех пор арест неоднократно продлевался.
Ранее Национальный суд Испании оправдал нападающего Неймара по делу о коррупции и мошенничестве при переходе из «Сантоса» в «Барселону», сообщает RT.
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