Подрядчика «Первого канала» обвинили в хищении 500 млн рублей, выделенных на ЧМ-2018

Руководителя телекомпании «Азъ Арт ТВ» Ольгу Стародубцеву и её супруга Виктора Ваганова обвинили в хищении средств, выделенных на проведение мероприятий в рамках чемпионата мира по футболу, прошедшего в РФ в 2018 году, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Сына адвоката Астахова приговорили к 3,5 годам колонии за мошенничество

Компания «Азъ Арт ТВ» занимается производством кинофильмов и телепрограмм, и являлась одним из подрядчиков «Первого канала». Ей выделили более 500 млн рублей, из которых, как считает следствие, 500 млн вывели в офшоры, либо обналичили и похитили. Стародубцева и Ваганова стали фигурантами дела, возбуждённого по статье «мошенничество в особо крупном размере».

В Басманном суде Москвы отметили, что руководителя телекомпании и её супруга арестовали ещё в декабре прошлого года, с тех пор арест неоднократно продлевался.

Ранее Национальный суд Испании оправдал нападающего Неймара по делу о коррупции и мошенничестве при переходе из «Сантоса» в «Барселону», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Чемпионат мира по футболу 2018
ТЕГИ:Первый КаналМошенничествоЧемпионат Мира По ФутболуЧемпионат Мира По Футболу 2018
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры