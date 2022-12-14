Подрядчика «Первого канала» обвинили в хищении 500 млн рублей, выделенных на ЧМ-2018

Компания «Азъ Арт ТВ» занимается производством кинофильмов и телепрограмм, и являлась одним из подрядчиков «Первого канала». Ей выделили более 500 млн рублей, из которых, как считает следствие, 500 млн вывели в офшоры, либо обналичили и похитили. Стародубцева и Ваганова стали фигурантами дела, возбуждённого по статье «мошенничество в особо крупном размере».

В Басманном суде Москвы отметили, что руководителя телекомпании и её супруга арестовали ещё в декабре прошлого года, с тех пор арест неоднократно продлевался.

Ранее Национальный суд Испании оправдал нападающего Неймара по делу о коррупции и мошенничестве при переходе из «Сантоса» в «Барселону», сообщает RT.