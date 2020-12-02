СМИ: подруга блогера Reeflay скончалась в прямом эфире
Правоохранители Московской области проводят проверку по факту смерти девушки в прямом эфире блогера Стаса Решетникова (Reeflay), сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства рассказал, что трагедия произошла в доме блогера в Раменском районе Подмосковья.
Во время трансляции на портале YouTube девушка Решетникова лежала без сознания на полу, затем он перенес её на диван, однако в этот момент она уже умерла.
Блогер, не отключая стрим, вызвал скорую помощь и полицию. Прибывшие медики констатировали смерть девушки. Трансляция завершилась только после того, как за кадром прозвучал вопрос: «Достримился?»
Решетников дал полиции показания. Причина смерти девушки устанавливается.
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