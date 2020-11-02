Подросток застрял в турбине самолета-памятника в ХМАО

Прибывшие на место сотрудники ведомства, обнаружили застрявшего 12-летнего мальчишка в хвостовой части самолета, в турбине. Самостоятельно выбраться он не смог и начал звать на помощь.

Спасатели извлекли ребенка с помощью веревки. Ситуацию осложняло обледенение самолета. На спасательную операцию потребовалось около 10 минут. После подростка передали медикам, его жизни ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что родительские патрули выгоняют школьников из торговых центров ХМАО, передает Ura.ru



