Подросток, выживший после ДТП в Новочеркасске, скончался в больнице
В больнице скончался единственный подросток, выживший после аварии 18 апреля в Новочеркасске Ростовской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по области.
Таким образом, число жертв ДТП увеличилось до шести. Ранее скончались еще три мальчика и две девочки в возрасте от 13 до 15 лет. Агентство со ссылкой на собственный источник отмечает, что подростки находились в состоянии алкогольного опьянения.
Автомобиль Hyundai Solaris утром 18 апреля врезался в дерево в Новочеркасске. Мальчик 2007 года рождения, бывший за рулем, а также четверо несовершеннолетних пассажиров погибли на месте, шестой подросток был госпитализирован. Врачи оценивали его состояние как тяжелое.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
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