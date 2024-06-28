Подросток утонул в реке после выпускного вечера в Брянской области

Согласно данным, группа подростков решила искупаться в реке Беседь после выпускного вечера. Отмечается, что один из ребят зашел в реку, резко ушел под воду и больше не показался на ее поверхности.

Сообщается, что водолазы нашли тело подростка в реке в 10 метрах от берега на глубине четырех метров. Трагедия произошла в непредназначенном для купания месте, погибший подросток не умел плавать.

Ранее спасатели нашли на юге Сахалина трех рыбаков-любителей, которых 27 июня унесло на надувной лодке в Охотское море, передает «Радиоточка НСН».

