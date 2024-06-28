Подросток утонул в реке после выпускного вечера в Брянской области
Семнадцатилетний юноша утонул в реке возле поселка Красная Гора Брянской области после выпускного вечера. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ в Telegram-канале.
Согласно данным, группа подростков решила искупаться в реке Беседь после выпускного вечера. Отмечается, что один из ребят зашел в реку, резко ушел под воду и больше не показался на ее поверхности.
Сообщается, что водолазы нашли тело подростка в реке в 10 метрах от берега на глубине четырех метров. Трагедия произошла в непредназначенном для купания месте, погибший подросток не умел плавать.
Ранее спасатели нашли на юге Сахалина трех рыбаков-любителей, которых 27 июня унесло на надувной лодке в Охотское море, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru