Подросток утонул в аквапарке под Волгоградом

В Волгоградской области 13-летний подросток утонул после спуска с горки в аквапарке. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 - «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По данным источника, 26 июня мальчик вместе с семьей приехал из Астрахани в Волжский для того, чтобы провести время в аквапарке. Подросток захотел скатиться с одной из горок и попросил отца ждать его возле спуска, но в последний момент решил спуститься с другой. Через некоторое время после этого тело мальчика нашли в бассейне.