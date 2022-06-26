Подросток утонул в аквапарке под Волгоградом
В Волгоградской области 13-летний подросток утонул после спуска с горки в аквапарке. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 - «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека».
По данным источника, 26 июня мальчик вместе с семьей приехал из Астрахани в Волжский для того, чтобы провести время в аквапарке. Подросток захотел скатиться с одной из горок и попросил отца ждать его возле спуска, но в последний момент решил спуститься с другой. Через некоторое время после этого тело мальчика нашли в бассейне.
Следователи определили, что причиной смерти стала механическая асфиксия в результате утопления. При просмотре записей камер видеонаблюдения они выяснили, что подросток после спуска с горки провел под водой более шести минут, но ни спасатели, ни другие сотрудники аквапарка не увидели тонущего мальчика.
Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники СКР, они ищут очевидцев случившегося.
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