Подросток утонул в аквапарке под Волгоградом

В Волгоградской области 13-летний подросток утонул после спуска с горки в аквапарке. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 - «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По данным источника, 26 июня мальчик вместе с семьей приехал из Астрахани в Волжский для того, чтобы провести время в аквапарке. Подросток захотел скатиться с одной из горок и попросил отца ждать его возле спуска, но в последний момент решил спуститься с другой. Через некоторое время после этого тело мальчика нашли в бассейне.

В Подмосковье задержали подростка по подозрению в убийстве 17-летней подруги

Следователи определили, что причиной смерти стала механическая асфиксия в результате утопления. При просмотре записей камер видеонаблюдения они выяснили, что подросток после спуска с горки провел под водой более шести минут, но ни спасатели, ни другие сотрудники аквапарка не увидели тонущего мальчика.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники СКР, они ищут очевидцев случившегося.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Волгоградская ОбластьПодросткиСмертьВода
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры