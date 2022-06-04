В Подмосковье задержали подростка по подозрению в убийстве 17-летней подруги

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан 17-летний подросток, подозреваемый в убийстве сверстницы. Предварительно следствием установлено, что школьница проводила время в компании знакомых сверстников, в момент, когда она осталась наедине с одним из них, между ними произошла ссора», - цитирует ТАСС данные Главного следственного управления СК по Московской области

Во время ссоры молодой человек нанес множество ножевых ранений погибшей и скрылся.

Назначен ряд экспертиз, идет работа со свидетелями.

Следователи намерены выступить с ходатайством об аресте фигуранта.

Ранее ряд СМИ сообщали о том, что погибшей является дочь замминистра строительного комплекса Московской области Марата Сибатуллина.

