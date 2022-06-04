В Подмосковье задержали подростка по подозрению в убийстве 17-летней подруги

Подростка, которого подозревают в убийстве 17-летней подруги в Немчиновке, задержали следователи, передает ТАСС со ссылкой на данные Главного следственного управления СК по Московской области.

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«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан 17-летний подросток, подозреваемый в убийстве сверстницы. Предварительно следствием установлено, что школьница проводила время в компании знакомых сверстников, в момент, когда она осталась наедине с одним из них, между ними произошла ссора», - цитирует ТАСС данные Главного следственного управления СК по Московской области

Во время ссоры молодой человек нанес множество ножевых ранений погибшей и скрылся.

Назначен ряд экспертиз, идет работа со свидетелями.

Следователи намерены выступить с ходатайством об аресте фигуранта.

Ранее ряд СМИ сообщали о том, что погибшей является дочь замминистра строительного комплекса Московской области Марата Сибатуллина.

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ФОТО: РИА ФАН
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