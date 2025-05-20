СМИ: Три человека пострадали в результате нападения ученика с ножом в финской школе

Ученик финской школы в городе Пирккала напал с ножом на школьников, ранения получили минимум три человека, сообщил Telegram-канал SHOT.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что молодой человек оделся во всё чёрное, прикрепил камеру к телу и побежал наносить удары учащимся.

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Уточняется, что молодой человек готовил нападение около полугода. Также в своих социальных сетях он написал, что целью его нападения были девушки. Школьник мучился от одиночества и заявлял, что не хочет заводить друзей.

На место оперативно прибыли правоохранители, которые задержали 16-го подростка.

Ранее мужчина с ножом напал на полицейского в Берлине, ударив правоохранителя в шею, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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