СМИ: Три человека пострадали в результате нападения ученика с ножом в финской школе
Ученик финской школы в городе Пирккала напал с ножом на школьников, ранения получили минимум три человека, сообщил Telegram-канал SHOT.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что молодой человек оделся во всё чёрное, прикрепил камеру к телу и побежал наносить удары учащимся.
Уточняется, что молодой человек готовил нападение около полугода. Также в своих социальных сетях он написал, что целью его нападения были девушки. Школьник мучился от одиночества и заявлял, что не хочет заводить друзей.
На место оперативно прибыли правоохранители, которые задержали 16-го подростка.
Ранее мужчина с ножом напал на полицейского в Берлине, ударив правоохранителя в шею, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru