СМИ: Три человека пострадали в результате нападения ученика с ножом в финской школе

Уточняется, что молодой человек готовил нападение около полугода. Также в своих социальных сетях он написал, что целью его нападения были девушки. Школьник мучился от одиночества и заявлял, что не хочет заводить друзей.

На место оперативно прибыли правоохранители, которые задержали 16-го подростка.

Ранее мужчина с ножом напал на полицейского в Берлине, ударив правоохранителя в шею, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

