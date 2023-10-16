Пассажир московского метро напал с ножом на мужчину
Гражданин, вооружённый ножом, напал на пассажира столичного метрополитена. Острый конфликт между двумя оппонентами возник на станции «Мичуринский проспект», расположенной на юго-западном участке Большой кольцевой линии. Информацию о происшествии распространила прокуратура Москвы через соцсети.
Конфликт, переросший в поножовщину, зафиксировали камеры видеонаблюдения. За нож схватился 40-летний мужчина. Его оппонент пытался отбиваться ногами, но получил несколько ранений. Как уточнили в надзорном ведомстве, здоровью пострадавшего причинен легкий вред.
В итоге нападавший выбросил нож на пути. Прокуратура контролирует привлечение злоумышленника к уголовной ответственности. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», ему вменяют умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru