Подростков в Подмосковье арестовали после поджога релейного шкафа

Уголовное дело о теракте возбуждено в отношении трех несовершеннолетних за поджог релейного шкафа на железной дороге в Московской области. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета, подростки действовали по инструкции куратора.

Все трое решением суда отправлены в следственный изолятор. Согласно материалам следствия, в марте неизвестный через один из мессенджеров вышел на связь с одним подростком и предложил ему выполнить задание за денежное вознаграждение. Мальчик привлек к деятельности двоих своих знакомых 2009 года рождения.