Подростков в Подмосковье арестовали после поджога релейного шкафа

Уголовное дело о теракте возбуждено в отношении трех несовершеннолетних за поджог релейного шкафа на железной дороге в Московской области. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета, подростки действовали по инструкции куратора.

Все трое решением суда отправлены в следственный изолятор. Согласно материалам следствия, в марте неизвестный через один из мессенджеров вышел на связь с одним подростком и предложил ему выполнить задание за денежное вознаграждение. Мальчик привлек к деятельности двоих своих знакомых 2009 года рождения.

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В марте они подожгли шкаф обогрева стрелочных переводов около 51 километра перегона железнодорожных станций Подольск – Гривно. Кроме того, ребята взломали комплексную трансформаторную подстанцию, которая обеспечивает освещение железнодорожных станций «Гривно», а затем убежали.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», обвиняемые рассказали на допросе, что куратор выплатил им на троих 23 тысячи рублей переводом после получения видеоотчет о поджоге.

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Фото: t.me/zmsutskr
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