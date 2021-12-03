В Самарской области из колонии сбежал заключенный
2 декабря 202123:59
Следственный комитет начал проверку после побега заключенного из колонии в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что сбежал заключенный Радик Гайфутдинов, осужденный по статье УК РФ «хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Он был приговорен к 5 годам 10 месяцам лишения свободы.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства побега заключенного.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru