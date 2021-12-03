В Самарской области из колонии сбежал заключенный

Следственный комитет начал проверку после побега заключенного из колонии в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что сбежал заключенный Радик Гайфутдинов, осужденный по статье УК РФ «хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Он был приговорен к 5 годам 10 месяцам лишения свободы.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства побега заключенного.

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ФОТО: vk.com
ТЕГИ:ПобегСамарская Область
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