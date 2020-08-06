Подростки с пистолетами навестили курорт Трампа
Полицейский Palm Beach Майкл Огродник рассказал, что трое подростков 15-ти лет были задержаны правоохранительными органами за проникновение на территорию особняка президента США Дональда Трампа в Mar-a-Lago. При этом подростки подкинули рюкзак, в котором находился полуавтоматический пистолет АК-47 с заряженным магазином на 14 патронов, сообщает «AP NEWS».
Сами подростки заявляют, что не знали о том, чей забор они перепрыгнули, чтобы попасть на территорию.
Самого Трампа, как и членов его семьи, в момент происшествия в особняке не было – закрыт на лето. По словам полицейского, подросткам повезло, иначе бы агенты секретной службы могли их застрелить.
«Они понятия не имели, где они были», - отметил Огродник.
Выбор курорта президента был случайным – согласно отчету полиции, офицер Palm Beach обнаружил подростков в припаркованном автомобиле 3 км к северу от Mar-a-Lago рано утром. Когда он осветил их, то ребята стали удирать на юг, где им повстречался другой полицейский. Приняв его за блокпост, созданный, чтобы их поймать, трое подростков перегнули ближайшую стену и спрятались на территории курорта.
Подросткам по итогу предъявили обвинения в незаконном владении огнестрельным оружием, взломе с применением огнестрельного оружия и сопротивлении аресту без применения насилия. Они содержатся в изоляторе для несовершеннолетних, пока прокуратура решает, предъявлять ли им обвинения как взрослым.
Издание отмечает, что это не первое проникновение в Mar-a-Lago с тех пор, как Трамп стал президентом.
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