Подростки с пистолетами навестили курорт Трампа

Полицейский Palm Beach Майкл Огродник рассказал, что трое подростков 15-ти лет были задержаны правоохранительными органами за проникновение на территорию особняка президента США Дональда Трампа в Mar-a-Lago. При этом подростки подкинули рюкзак, в котором находился полуавтоматический пистолет АК-47 с заряженным магазином на 14 патронов, сообщает «AP NEWS».

Сами подростки заявляют, что не знали о том, чей забор они перепрыгнули, чтобы попасть на территорию.

Самого Трампа, как и членов его семьи, в момент происшествия в особняке не было – закрыт на лето. По словам полицейского, подросткам повезло, иначе бы агенты секретной службы могли их застрелить.

«Они понятия не имели, где они были», - отметил Огродник.