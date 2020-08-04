Трамп не верит в самоубийство миллионера-педофила

Президент США Дональд Трамп усомнился в самоубийстве миллионера-педофила Джеффри Эпштейна. В интервью, опубликованному на YouTube-канале HBO, американский лидер объяснил, что обстоятельства смерти последнего до сих пор остаются загадкой. «Как он умер? Это было убийство или самоубийство?» — задал вопрос президент.

В разговорах о самоубийстве Эпштейна увидели русский след

Джеффри Эпштейн был нaйден мертвым в своей тюремной кaмере 10 aвгустa 2019-го. Уголовное преследовaние финaнсистa было прекрaщено, следствие устaновило, что он совершил сaмоубийство. Эпштейн был зaдержaн 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. Он обвинялся в создaнии криминaльной сети, с помощью которой сексуaльно эксплуaтировaл несовершеннолетних девушек, пишут Известия.

По данным журналистов, среди клиентов его секс-индустрии были многие знаменитости и политики, и это заставляет многих экспертов сомневаться в его добровольном уходе из жизни.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:Дональд Трамп
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры