Трамп не верит в самоубийство миллионера-педофила
Президент США Дональд Трамп усомнился в самоубийстве миллионера-педофила Джеффри Эпштейна. В интервью, опубликованному на YouTube-канале HBO, американский лидер объяснил, что обстоятельства смерти последнего до сих пор остаются загадкой. «Как он умер? Это было убийство или самоубийство?» — задал вопрос президент.
Джеффри Эпштейн был нaйден мертвым в своей тюремной кaмере 10 aвгустa 2019-го. Уголовное преследовaние финaнсистa было прекрaщено, следствие устaновило, что он совершил сaмоубийство. Эпштейн был зaдержaн 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. Он обвинялся в создaнии криминaльной сети, с помощью которой сексуaльно эксплуaтировaл несовершеннолетних девушек, пишут Известия.
По данным журналистов, среди клиентов его секс-индустрии были многие знаменитости и политики, и это заставляет многих экспертов сомневаться в его добровольном уходе из жизни.
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